«Обстоятельства диктуют». Шойгу заявил о срочной необходимости укрепить оборону России и Беларуси 23 июня, 17:12 Цей матеріал також доступний українською Военнослужащие Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси / Telegram)

Власти РФ и Беларуси должны принять немедленные меры по укреплению обороны государств, заявил глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

Причину таких действий Шойгу не озвучил, однако уточнил, что «это диктуют обстоятельства».

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО», — подчеркнул министр.

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По его словам, РФ готова оказать любую поддержку Беларуси в оборонной сфере.

23 июня замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Беларусь может предоставить России свое вооружение и военную технику, которая в будущем может быть перемещена на Донецкое или Херсонское направление для ведения боевых действий в Украине.

В конце мая в Минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим диктатора Александра Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

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