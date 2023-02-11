«Улетели в РФ или упали в болото». Оккупанты начали имитировать взлеты МиГ-31К — Беларускі Гаюн 11 февраля, 15:31 Советский двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31 (Фото:Dmitriy Pichugin/Wikipedia)

В пятницу, 10 февраля, Россия совершила 14 массированную ракетную атаку по территории Украины. В ходе пусков ракет был зафиксирован взлет истребителей МиГ-31К на аэродроме Мачулищи в Беларуси, однако это было имитацией.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

«Вчера, во второй половине дня, мы сообщили о двух групповых вылетах авиации ПКС РФ с аэродрома Мачулищи в 13 и 16 часов. Эти вылеты имели ряд странностей, на которые мы впоследствии обратили внимание (самое очевидное — они не вернулись в Мачулище). Можно было подумать, что МиГи улетели в РФ или упали в болото, но ситуация другая», — говорится в сообщении.

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Как отмечает мониторинговая группа, вылета авиации действительно были и источники о них сообщали, но вчера утром в Мачулище из Барановичей прилетела группа истребителей. В течение дня эти истребители совершали взлеты с аэродрома Мачулищи, и звук взлета был крайне похож на взлеты МиГ-31К и А-50.

" Мы считаем, что вчера истребители из Барановичей на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты. И, по всей вероятности, цель была симитировать взлет МиГ-31К при взлете стандартного истребителя типа Су", — добавили в Баларуски Гаюн.

По их данным, разные факторы свидетельствуют о том, что эта теория правильна и в этом случае крайне сложно было отличить Су от МиГ без визуального наблюдения (которое невозможно из-за тумана, снега, дождя и т.д).

После ночной атаки дронов в нескольких регионах Украины 10 февраля Россия провела новую ракетную атаку. Были зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и стратегических бомбардировщиков.

По всей Украине несколько раз объявляли длительную воздушную тревогу.