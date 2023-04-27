Путин поддержал план минобороны РФ о наборе 415 тысяч контрактников, часть которых хотят отправить на войну — WP 27 апреля, 14:06 Мобилизированные в российскую армию ждут отправки на платформе вокзала в оккупированном Севастополе, ноябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Из более чем 400 тысяч военных, которых Россия планирует взять на службу по контракту, 115 тысячами хотят сразу доукомплектовать оккупационные военные подразделения в Украине. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на слитные данные американской разведки.



В документе, который основывается на перехваченных разговорах чиновников, говорится, что в середине февраля диктатор Владимир Путин поддержал предложение военных «незаметно завербовать» более 400 тысяч дополнительных военных в течение 2023-го.



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Также существует план минобороны России набрать более 415 тысяч контрактников в этом году — его якобы тоже поддержит глава Кремля. Сказано, что из этого количества «300 тысяч будут резервистами, а 115 тысяч сформируют новые подразделения или пополнят недоукомплектованные подразделения».

Согласно разведданным, оккупантам РФ на поле боя в Украине не хватает 50 тысяч военных и 40 тысяч — «в резерве», пишет WP.



В то же время из документов следует, что против такого плана выступили некоторые чиновники экономического блока РФ, обеспокоенные потенциальным дефицитом рабочей силы среди россиян. Также там говорится, что для сохранения рейтингов Путина пополнение группировки решили проводить децентрализовано, возложив эту задачу на региональные власти.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что после неудач на поле боя Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников. В Британии считают, что это сделать вряд ли удастся. Там рассказали, что Москва выбрала якобы «добровольческую модель» для восполнения недостатка личного состава, чтобы минимизировать внутреннее несогласие.

