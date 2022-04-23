МИД Молдовы вызвал российского посла из-за угроз по Приднестровью

23 апреля, 06:27
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Флаг Молдовы (Фото:Andrian Candu/Twitter)

Флаг Молдовы (Фото:Andrian Candu/Twitter)

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Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла Олега Васнецова из-за угроз выхода оккупационной армии к непризнанному Приднестровью.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом сообщает сайт МИД Молдовы.

«В ходе встречи было повторено, что Республика Молдова, согласно ее конституции, является нейтральным государством, и высказана просьба, чтобы этот принцип уважали все международные субъекты, в том числе РФ», — заявили в МИД.

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Ранее заместитель командира войск Центрального военного округа России заявил, что оккупация юга Украины позволит российским войскам выполнить «еще один выход в Приднестровье». По его словам, там замечают факты так называемого притеснения русскоговорящего населения.

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Молдова жестко отреагировала на планы России «получить выход в Приднестровье» якобы для «защиты» русскоязычного населения. Кишинев подчеркнул свой нейтралитет в войне с Украиной и призвал Москву его уважать.

https://www.youtube.com/watch?v=AtA-nD5__MM
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Молдова Приднестровье ПМР

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