«Два фронта будут сыпаться». В Минобороны РФ готовятся к большому провалу оккупационной армии — Свитан 27 апреля, 17:41 NV Премиум Украинские военные едут на танке по дороге в город Часов Яр (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Увольнение «мясника Мариуполя», заместителя министра обороны РФ Шойгу, генерал-полковника Мизинцева — это подготовка к тому, чтобы найти виновных в провале российской армии в Украине, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

«Это подготовка. При чем готовятся к этому не только информационные средства, а и Министерство обороны РФ. Они уже начинают передвигать [кадры], выводят из определенного „оборота“ такого рода генералов, на которых действительно можно повесить и неудачи, и, может быть, в некоторых случаях, военные преступления в том числе», — убежден Свитан.

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Уже видна, по его мнению, и подготовка к большому провалу российской оборонной инициативе, которую они пытаются сейчас осуществить на линии фронта.

«Как минимум два фронта у них будут сыпаться. А это надо как-то перекрывать, переориентировать, закрывать от информационного пространства. Закрыть можно только перебив какой-то более мощной проблемой. Это стандартный прием информационных войн», — объяснил Свитан.

России не хватает личного состава для полного контроля над всеми временно оккупированными территориями Украины, сообщает Радио Свобода 27 апреля со ссылкой на попавшие в открытый доступ данные Пентагона.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 188 920 своих военных.

В то же время уже в мае может начаться контрнаступление ВСУ .

NV собрал десять фактов о предстоящем контрнаступлении ВСУ, которые были недавно обнародованы в западных СМИ.