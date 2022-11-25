В Воронежской области готовятся эвакуировать жителей «в пределах 100 км» от границы с Украиной — СМИ

25 ноября, 00:22
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Граница Украины (иллюстративное фото) (Фото:МВД Украины)

Граница Украины (иллюстративное фото) (Фото:МВД Украины)

В Воронежской области страны-агрессора России готовятся эвакуировать жителей приграничных районов, — об этом сообщает российское издание Верстка со ссылкой на соответствующий документ.

По информации издания, власти Острогожского района Воронежской области хотят эвакуировать жителей 15 сел и хуторов, которые находятся «в пределах 100 км от границ РФ с Украиной».

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Чиновники ссылаются на «указание губернатора Воронежской области» и просят «организовать работу с населением» по поводу возможности жить у родственников, которые находятся «в более безопасных районах». Также, по данным СМИ, российских чиновников интересует, кто может эвакуироваться на своем транспорте. Данные должны предоставить в местную диспетчерскую службу по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций до 12 декабря.

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Верстка пишет, что Воронежская область граничит со Старобельским районом Луганской области, который российские оккупанты захватили в начале полномасштабной войны. В стокилометровой зоне находятся в том числе крупные российские райцентры Россошь и Павловск, а на этой территории в целом живут больше 270 тысяч россиян.

https://www.youtube.com/embed/-bMBKgP9qnA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Эвакуация Луганская область Украинско-российская граница Воронежская область Война России против Украины

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