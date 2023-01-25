«Кремль накрыла паранойя». Россия уже готова отказаться от захваченных территорий — Яковина 25 января, 18:12 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин на 80-летии прорыва блокады Ленинграда, 18 января 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Экономическое давление и стагнация уже заставили часть российский пропагандистов говорить о готовности вернуть захваченные ранее территории.

Чем грозит это Кремлю и чего опасаются в высоких кабинетах Москвы, рассказал в эфире Radio NV международный обозреватель Иван Яковина.

Экономическая ситуация из-за [санкций и установления ценового потолка на нефть] в России становится ужасающей, отчаянной. И после запрета на экспорт нефтепродуктов станет еще хуже. И в этих условиях, конечно, Кремль накрывает паранойя уже и экономическая, и военная, и идеологическая. Вы знаете, если российский телевизор посмотреть сейчас, [то] там очень интересно стали говорить. Все чаще и чаще говорят о том, что мы эту войну проигрываем, россияне, что нет возможности победить. Что не делаешь, все только хуже и хуже становится.

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И что в результате эта так называемая «СВО», которая была начата Владимиром Путиным чуть меньше года назад, она привела РФ в тупик, а российскую экономику к краху и развалу. Об этом, конечно, было абсолютно запрещено говорить совсем недавно, но сейчас об этом на российском телевидении говорят все чаще и чаще. Более того, интересно даже звучат такие вещи, которые раньше опять же крамольные были, нельзя ни в коем случае, что без так называемых «новых территорий», то есть, это оккупированные территории Украины они так называют, Россия не прекратит существовать.