«Россия неизбежно распадется». Из московских пригородов выскочат россияне и предложат Западу капитуляцию — интервью с Владимиром Огрызко 13 января, 14:58 Эксклюзив NV Киевляне проходят мимо макета почтовой марки с изображением горящего Кремля. (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На Западе не будут говорить о капитуляции России с нынешним военно-политическим руководством агрессора, считает министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах Владимир Огрызко.

Дипломат уверен, что диалог будут вести те, кто сейчас притаились, но в нужный момент они будут готовы очень быстро выскочить из московских пригородов с предложениями.

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Как Россия уже стала несостоявшимся государством, и почему ее распад — неизбежен, Огрызко рассказал в интервью Radio NV.

— Есть мнение, что начальника Генштаба РФ Герасимова на Западе считают более адекватным, чем уже бывшего командующего оккупационными войсками в Украине Суровикина. И, если так можно выразиться, рукопожатным. Возможно, с ним будут говорить о какой-то форме мягкой капитуляции или завершении войны?

— Они уже все нерукопожатные, потому что они все военные преступники. И эти преступники должны быть наказаны в специальном международном трибунале. Поэтому, я не думаю, что найдется кто-то на Западе, кто захочет марать себя об эту, извините на слове, как они говорят, мразь — этих преступников, на совести и на руках которых кровь невинных украинских жертв.

Вопрос, думаю, не в Герасимове, и не в его вроде бы рукопожатности. Он такой же палач, как и все остальные, просто менее засвеченный.

А говорить, думаю, будут с совсем другой категорией людей, которые, скорее всего, к армию не будут иметь никакого отношения, которые будут просто перенимать власть как транзитный институт.

А дальше история пойдет своим определенным путем. Поэтому, думаю, что с военно-политическим руководством нынешнего толка на Западе никто реально говорить больше не будет.

— Но других людей пока не видим, с кем бы говорили.

— Нет, они есть. Они, безусловно, не публичны. Как когда-то в Советском Союзе в трамваях писали «не высовывайся», вот так они сейчас не высовываются — ждут своего часа.

Думаю, они хорошо известны людям на Западе, которые будут решать вместе с нами вопросы этой построссийской территории. Они будут готовы очень быстро выскочить из своих московских пригородов и предложить те вещи, которые Западу и нужны. Именно фактическую российскую капитуляцию с тем, что их любимых оставят при корыте, и они смогут дальше играть в эту игру, которая называется «грабим в России — тратим на Западе». Это то, что мы должны ожидать.

— В Кремле сказали, что поддерживают верхний предел возраста призыва в армию. То есть, теперь будут брать людей до 30 лет. Нижнюю планку оставят — 17−18 лет, кажется. О чем свидетельствуют эти все шаги? О том, что Россия боится не набрать просто мобиками заявленное количество в армию?

— Она боится того, что очень быстро эти воображаемые 1,5 миллиона человек (объявлено, что армию увеличат именно до такого уровня) на самом деле окажутся недееспособными. И что таким образом окончательно миф о «непобедимой второй армии» в Европе, в мире будет [разрушен].

Я почему-то в этой связи вспомнил о гитлерюгенде. Была в фашистской Германии организация, куда набирали молодых немцев, отправляемых на фронт. Мы все из истории помним эти фотографии, когда бесноватый фюрер в последние дни своего рейха еще хлопал по плечу совсем мальчиков лет по 16−17, которых отправляли в мясорубку. Вот то, что сейчас будет происходить в России.

Думаю, что там хоть и ограничат возраст 20 или 18 годами, а в конце-концов будут подбирать всех.

А старшее поколение, думаю, больше живет по-своему. Люди, которым условно 40 плюс, вряд ли захотят идти на войну. Они сидят у телевизоров на диванах и воюют именно на телеэкранах вместе с пропагандистами, которых мы все хорошо знаем.

А вот то, что это все ляжет на плечи детей, их как-то не очень затрагивает. Поэтому думаю, что это еще больший ужас для России: будет истреблено то последнее, что у нее осталось, с точки зрения трудоспособного населения.

Разные цифры бежавших из России за эти последние 10 месяцев. Но и они являются ужасающей утратой для России. Ибо демографическая катастрофа в России — не выдумка, а реальный факт.

Если наша армия выкосит пару сотен тысяч этих людей, которые еще могли бы что-то сделать для России, если бы они работали, а не были убиты, то, поверьте, эта катастрофа будет уже окончательной и неизбежной.

Считаю, что что бы сейчас там ни происходило, оно имеет признаки агонии. И эта агония для России приближается с каждым днем с каждым месяцем продолжения этой войны.

— О возможности бежать. Наша разведка говорит, что уже в этом месяце мы можем увидеть закрытие границ России. По вашему мнению, наверное, оно будет действовать в гибридном виде или мы увидим тотальный запрет на выезд?

— Думаю, будет тотальный запрет на выезд, потому что так или иначе люди будут бежать. И бежать во все стороны, во все возможные направления. Это будет сейчас Казахстан, Грузия, Азербайджан, Армения. То есть те страны, до которых легко можно добраться в том направлении, потому что западная граница закрыта.

В Беларусь ехать так же нет смысла, потому что загребуют и очень быстро. Но думаю, что там сейчас просто реально усилят контроль. И все, кто пытается бежать, вернутся назад.

— С другой стороны, для режима хорошо, что уезжают нелояльные ему люди?

— Это плохо, потому что, во-первых, не реализуются задачи мобилизации в армию. Во-вторых, это значит, что экономика теряет трудоспособную силу.

— В Financial Times была публикация, что в ближайшие 10 лет Россия может стать несостоявшимся государством (failed state), и развалиться. Это исследование Atlantic Council. И в исследовании прогнозируются проблемы глобального масштаба в течение следующего десятилетия. 40% опрошенных предположили, что Россия может распасться в результате революции, гражданской войны или политической дезинтеграции. За последние 11 месяцев Россия, которая была еще недавно страной, входившей в Большую восьмерку, которая позволяла себе различные международные шантажи, опустилась до такого состояния.

— В этом нет ничего удивительного. И те исследователи, в частности я среди них, занимающиеся вопросом дезинтеграции России уже давно, пришли к таким выводам гораздо раньше, чем в Financial Times. Хотя сейчас эта тема стала очень модной.

Я не хочу себя рекламировать, но покажу обложку своей брошюры, которую я написал еще задолго до начала войны. Называлась она Распад России: угроза или шанс.

Я написал ее еще в начале 2021 года. Тогда уже на основе анализа данных, которые я имел (а это были исключительно российские источники, статистика, оценки политических деятелей, оппозиционеров, власти), я пришел к выводу, что к концу этого десятилетия (и плюс еще два-три года) Россия должна распасться именно по социально-экономическим причинам, в частности из-за этой катастрофы с народонаселением.

Запад уже тогда объявлял о том, что он будет отказываться от российских нефти и газа. Уж не говоря о том, что сегодня в России действительно сформировался фашистский режим, режим рашизма. А это тоже, безусловно, ведет ко всем этим процессам.

То, что сейчас на Западе начали об этом говорить, это очень хорошо. Я вам скажу, что это наконец-то означает, что там по меньшей мере начинают задавать вопросы: что делать и почему это происходит.

А происходит это потому, что Россия — это последняя недоимперия. А судьба всех недоимперий одна — они распадаются, потому что они внутренне не устойчивы, они не гомогенные. Особенно когда мы говорим о Российской Федерации.

Это ребенку понятно, что нет советского народа. Вернее, его не было при СССР и нет русского народа при нынешней власти России. Есть башкиры, есть удмурты, есть чеченцы, есть чукчи и так далее. Нет русского народа — это все типичная выдумка, повторение того, что было во времена СССР.

И когда СССР исчерпал свои внутренние возможности и резервы, он просто развалился. И почему-то куда-то девался этот советский народ, о котором повторяли советские пропагандисты на протяжении как минимум последнего десятилетия перед распадом СССР.

То же происходит сейчас в России. И очень жаль, что наши западные партнеры, имеющие действительно колоссальные возможности для анализа происходящего в Российской Федерации, скользят по поверхности.

Они анализируют, что сказал Герасимов, почему переставили Суровикина. Они не хотят увидеть поглубже. Они не хотят влезть в тему: что такое Россия на самом деле, какая она, почему она такая. Почему у россиян ментальность такая, какую цивилизованный мир принять не может. И потом из этого делать выводы.

Слава Богу, что сейчас, кажется, и здесь лед тронулся. И сейчас, видите, даже пресса начинает писать о том, что происходит в России, почему она будет этим failed state. Она уже является несостоявшейся страной, которая, безусловно, в ближайшее время начнет свой процесс развала.

— Вы не раз в нашем эфире говорили, что Запад просто боится, потому что он не знает, что будет в проигравшей России. А сейчас мы должны об этом говорить и объяснять. А вы понимаете что будет? Какой вы видите сценарий на перспективу?

— Я вижу на перспективу тот сценарий, что России как геополитической реальности в сегодняшних ее формах действительно не будет. И это, мне кажется, то, что нужно уже сейчас воспринимать как определенную данность, к ней нужно готовиться.

Почему? Потому что у России действительно ядерное оружие. Это тот фактор, который заставляет нас сейчас еще на этом берегу думать о том, каким образом этот фактор нейтрализовать для того, чтобы не возникла термоядерная катастрофа.

Это действительно та единственная тема, которая должна сегодня волновать всех на Западе и в Украине. Для того чтобы этот процесс трансформации России из недоимперии в какое-то количество (пока даже не знаем каких) других государственных образований прошел мирно и без проблем.

Мы должны предложить сценарии. Сценарии такого типа не обсуждаются в средствах массовой информации. Это та подготовительная работа, которая ведется, так сказать, за кулисами. Нельзя врагу выдавать то, что ты думаешь и почему и как это нужно сделать. Это очень деликатные вещи, как и вся дипломатия, для того, чтобы о ней говорить через телевизор.