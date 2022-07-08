Северное хладнокровие. Президент Эстонии — о вероятности нападения России на его страну и необходимости посольства в Москве. Интервью НВ 8 июля, 14:40 Эксклюзив НВ Привычный враг: президент Эстонии Алар Карис рассказывает как его страна уже столетие не ждет ничего хорошего от России, но старательно увеличивает свои оборонные возможности. (Фото:Александр Медведев)

Президент Эстонии Алар Карис утверждает, что в ближайшие пять-десять лет Россия не решится напасть на его страну и объясняет как меняется расстановка сил в Европе с вступлением в НАТО Финляндии и Швеции

Развязав масштабную войну в Украине, Россия не забывает и о странах Балтии: именно они в последние недели находятся в фокусе внимания как путинских пропагандистов, так и Кремля. Недавно российский диктатор весьма неоднозначно бравировал подвигами Петра I о «возвращении» под его власть в ходе Северной войны ныне эстонского города Нарвы, а в середине июня истребители агрессора нарушили эстонское воздушное пространство.

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О том, как воспринимается угроза России в Эстонии, что меняет для страны новая стратегия НАТО и присоединение Швеции и Финляндии к этому союзу, в эксклюзивном интервью НВ рассказал эстонский президент Алар Карис.

— Мы видим, что Россия все больше угрожает странам Балтии. От ситуации с транзитом через Литву до законопроектов, в которых Россия ставит под сомнение акты независимости стран Балтии. Как вы оцениваете реалистичность российской агрессии против Эстонии?

— Мы давно уже слышим эту риторику угроз со стороны России, она существовала и до начала российской войны в Украине, и к сожалению, в ней нет ничего нового для нас. Конечно, мы должны быть внимательными и осторожными в отношении того, что говорит Россия, но мы уже привыкли все это слышать и мы готовы к таком оскорбительному поведению с их стороны, честно говоря. Однако сейчас мы не видим никаких признаков агрессии в направлении Эстонии, более того, у россиян для этого нет никаких ресурсов, но это вполне возможно в перспективе 5−10 лет. Потому к этому нам важно быть готовыми, а значить укреплять восточные фланги не только в Эстонии, но и в целом по всей восточной границе демократических государств.

— Недавно стало известно, что Россия на военных учениях отрабатывает ракетные удары по Эстонии. Какова Ваша оценка таких действий России? Как эстонское правительство реагирует на такие действия?

— Да это одна из таких техник давления, которые Россия привычно выбирает в отношении Эстонии. Но гораздо более реальны кибератаки со стороны России, несколько достаточно сильных подобных атак мы переживали пару лет тому. Недавно российские хакеры атаковали мой офис, атака не была слишком серьезной, как ранее она была успешно отражена, но факт остается фактом. Поэтому да, мы защищаем себя от тех угроз, что становятся реальными.

— Эстония имеет свои собственные силы территориальной обороны, Кайтселийт (Лига Защиты), их история отсчитывается с начала XX века. В какой степени эти силы функционируют и тренируются на регулярной основе сегодня? Действительно ли значительная часть проживающих в стране женщин и мужчин являются членами этой организации?

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