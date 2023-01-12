«Мирная реконструкция империи возможна». Путин умрет, а в России и тогда не будет демократии — интервью с Пекаром о 15 сценариях будущего РФ 12 января, 10:43 Эксклюзив NV Российские правоохранители на Красной площади, закрытой во время празднования Нового года. Россия, 31 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Tatyana Makeyeva)

Группа аналитиков обрисовала 15 разных сценариев будущего России, которые укладываются в три основных группы.

Мирная реконструкция имперского пространства — это тот вариант, над которым стоит работать и который наиболее устраивает Украину, считает Валерий Пекар, предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы.

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Он объясняет: если Советский Союз в 1991 году смог мирно распасться, а его части продолжили существование как независимые страны, этот опыт просто нужно повторить.

В интервью Radio NV Пекарь рассказал, что для этого могут сделать украинцы.

— Что делать с Россией? И главное, как это делать? Какой должна быть Россия после войны?

— Давайте начнем с двух мифов, укорененных в украинском массовом сознании, постоянно прорывающихся в социальных сетях.

Первый миф звучит следующим образом: мы должны прокопать огромный ров, запустить туда крокодилов и забыть навсегда об этой территории, о северо-восточном соседе. На это нужно сказать, что ракеты прекрасно перелетают через крокодилов, крокодилы им не мешают. Поэтому, так или иначе, если там будет продолжаться какой-то милитаристский режим или режимы, Украина всегда будет под угрозой, и крокодилы не помогут.

Второй такой нарратив, постоянно присутствующий в украинском массовом сознании, звучит примерно так: пусть бы они там все убили друг друга. Это так же для нас неприемлемая история. Не из-за какого-то абстрактного гуманизма, а из-за очень большого украинского националистического прагматизма: если там начнется хаос, кровавая баня и гражданская война, то это будет означать бесконечные миллионы беженцев, попадание ядерного оружия в руки непонятно кого. И это означает постоянную угрозу Украине.

Таким образом, мы не можем ни бросить на произвол судьбы эту ситуацию, ни просто забыть о ней навсегда и жить своей спокойной, сытой, европейской жизнью. Надеюсь, что она будет сытой и европейской.

Итак, что делать с Россией? Давайте зададимся теперь вопросом: а что вообще может быть с Россией? Что будет тогда, когда последний российский солдат выйдет за пределы украинской территории в международно признанных границах 1991 года? Как будто наступит мир. Будет ли это перемирие? Во-первых, империя всегда возвращается.

— Думаю, они будут готовиться к следующему реваншу.

— Не только в Звездных войнах империи возвращаются и наносят ответный удар, но и в обычной жизни. Мы помним, как вернулась Россия после Первой чеченской войны и Хасавюртовских соглашений, которые, по сути, были капитуляцией России. А затем последовала Вторая чеченская война, где Республика Ичкерия была разрушена.