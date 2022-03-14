Россия «работает» со своими военнослужащими, которые отказываются воевать против Украины — Генштаб

14 марта, 07:10
Цей матеріал також доступний українською
На фоне войны против Украины Россия создала лагерь военной комендатуры (Фото:Генштаб)

На фоне войны против Украины Россия создала лагерь военной комендатуры (Фото:Генштаб)

В российском Белгороде появился военный лагерь Белгородской военной комендатуры, сообщает Генштаб.

В сообщении указывается, что в этом лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения.

Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях против Украины. С ними проводятся меры досудебного дознания.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271993128447106
Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Белгород Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ