Россия «работает» со своими военнослужащими, которые отказываются воевать против Украины — Генштаб 14 марта, 07:10 Цей матеріал також доступний українською На фоне войны против Украины Россия создала лагерь военной комендатуры (Фото:Генштаб)

В российском Белгороде появился военный лагерь Белгородской военной комендатуры, сообщает Генштаб.

В сообщении указывается, что в этом лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения.

Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях против Украины. С ними проводятся меры досудебного дознания.

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