Россия «работает» со своими военнослужащими, которые отказываются воевать против Украины — Генштаб
На фоне войны против Украины Россия создала лагерь военной комендатуры (Фото:Генштаб)
В российском Белгороде появился военный лагерь Белгородской военной комендатуры, сообщает Генштаб.
В сообщении указывается, что в этом лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения.
Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях против Украины. С ними проводятся меры досудебного дознания.
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