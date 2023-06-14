Что может сделать Пригожин, чтобы избежать подчинения ЧВК Вагнера Шойгу — объясняет Пономарев 14 июня, 15:25 Евгений Пригожин и его боевики якобы во время вывода ЧВК Вагнера из Бахмута, кадр видео, опубликованного 1 июня 2023 года (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью Radio NV объяснил что может сделать главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, чтобы избежать ее подчинения министру обороны РФ Сергею Шойгу.

В эфире Radio NV Пономарев заверил, что заявление Минобороны РФ о том, что с ним должны заключить контракты все «российские добровольческие отряды» направлено исключительно против ЧВК Вагнера, «потому что все остальные на самом деле имеют такие контракты или они входят в различные корпорации и угрозы для правительства не представляют».

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«Они просто хотят уничтожить де-факто „вагнеровцев“. Я считаю, что это инициатива [министра обороны Сергея] Шойгу, потому что это не такая системная инициатива, чтобы ее нужно было согласовывать с Путиным. Но [уверен] на 100%, что Пригожин будет сопротивляться», — сказал экс-депутат Госдумы РФ.

Он не исключил, что Пригожин пойдет к российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы пресечь эту инициативу Шойгу.

«Он может дать приказ Шойгу этого не делать, потому что до этого такого же не было — не существует закона, который это требует», — объяснил Пономарев.

По словам бывшего депутата Госдумы РФ, существование ЧВК Вагнера в «серой зоне» выгодно Пригожину.

«Я уверен на 100%, что это против Пригожина, что это Шойгу, но я не знаю, было ли это согласовано с Путиным или нет. У меня есть огромные сомнения, что было. Это очень типичная борьба внутри современной российской элиты», — добавил он.

По мнению Пономарева, Путину придется сделать выбор: «хочет ли он оставлять Пригожина, который, во-первых, со всеми конфликтует, во-вторых, намекает на свои претензии на власть в 2024 году; или просто отпустить эту ситуацию, и пусть она будет развиваться, как будет».

10 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал указ, согласно которому все «добровольческие отряды», находящиеся на фронте, должны до 1 июля заключить контракты с подконтрольным ему ведомством.

«Добровольческими отрядами» российские власти называют, в частности, частные военные компании, например ЧВК Вагнер. Официально ЧВК в России запрещены.

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что никаких контрактов с минобороны РФ подписывать не будет.

По словам Пригожина, ЧВК Вагнер и так согласовывает свои действия с командирами подразделений ВС РФ и является «высокоэффективной структурой». Он также в очередной раз раскритиковал Шойгу за то, что тот «не может нормально управлять военными формированиями».

Во время компании по оккупации Бахмута Пригожин критиковал Шойгу и военное руководство РФ за то, что они якобы не давали снарядов его бойцам.

В мае Пригожин записал видео, в котором он, стоя на фоне тел «вагнеровцев», назвал Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова «с*ками, которые жируют в кабинетах».