«Говорят, что работает один». Авиаэксперт рассказал о российских «самолетах судного дня» 21 сентября, 17:06 «Самолет судного дня» Ил-80 на аэродроме Чкаловский в 2011 году (Фото:Александр Шухов / russianplanes.net)

Авиаэксперт Константин Криволап в интервью Radio NV рассказал о российских «самолетах судного дня».

«Подробная информация защищена российской государственной тайной. Но известно, что это модификация Ил-86 — известного широкофюзеляжного пассажирского самолета. Там закрытые иллюминаторы, повышенная прочность планера, фюзеляжа, крыла, более устойчивые шасси», — отметил Криволап в эфире Radio NV.

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Авиаэксперт объяснил, что из-за этих модификаций и дополнительного радиоэлектронного оснащения такой самолет стал очень тяжелым, поэтому «ему нужна достаточно некороткая взлетно-посадочная полоса».

«И это самолет, который сможет запустить систему пуска шахтных и железнодорожных платформ для запуска ядерного потенциала России. Интересно, что эти самолеты у американцев взлетают и у россиян взлетают. Это у них обмен любезностями, можно сказать», — добавил он.

На вопрос, можно ли сбить такой самолет, Криволап ответил утвердительно.

«Их там вообще четыре было сделано. Говорят, что действительно действующий только один. У одного украли аппаратуру. Когда их четыре было, они полетели в Таганрог на какую-то модификацию или на обслуживание. И там какой-то местный техник что-то украл. Было уголовное производство, его осудили. В общем говорят, что сейчас действительно работает один самолет. Если помните, во время парада 2020 или 2021 года отменили полет этого „самолета судного дня“, что-то с ним случилось», — рассказал авиаэксперт.

По его словам, на борту таких самолетов нет систем ведения огня, а есть только РЭБ и средства связи.

«Это летающий командный пункт с широкими кроватями для отдыха первых лиц государства. Там нет никакого какого-то военного вооружения. И он всегда летает в сопровождении истребителей», — объяснил Криволап.

Авиаэксперт добавил, что такие самолеты настолько тяжелые, что могут пролететь лишь 800−900 км, а потом им необходима дозаправка в воздухе.

«Системами дозаправки оборудованы только два самолета. И судя по всему, последний, который остался, который работает, не имеет дозаправки. Он может взлететь, часок полетать, и все это закончится. Он долго летать не может. А было задумано, что он будет летать где-то трое суток», — сообщил он.

Криволап также рассказал, что в «самолетах судного дня» нет систем катапультирования.

Накануне в ГУР Минобороны сообщили, что неизвестные диверсанты 18 сентября взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье.

В ГУР отметили, что «событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах», поскольку на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые «самолеты судного дня» и специальные самолеты (самолеты-разведчики).