Померанцев рассказал об отличии нацистской пропаганды от российской 4 июля, 08:08 Россияне с детьми проходят мимо вагнеровцев на танке в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS)

Публицист, журналист, писатель, член Королевского литературного общества Великобритании Питер Померанцев, который исследует роль пропаганды в современном мире, рассказал об отличии нацистской пропаганды от российской.

«Целью российской пропаганды всегда была демотивация и демобилизация, она в этом плане отличается от той же немецкой, которая наоборот пыталась мобилизовать народ и сделать единым. Российская же власть делает людей пассивными, разрывает социальные связи между ними, а не укрепляет. Поэтому они закономерно испытывают большие проблемы с мобилизацией, да и волонтерство у них не прижилось как формат, — нет социального доверия между людьми», — рассказал Померацев в интервью NV.

Видео дня

Он напомнил, что во время недавнего бунта Евгения Пригожина никто не защищал российского диктатора Владимира Путина.

«Едут танки, а люди мороженое едят. У них нет ассоциации с государством, вот этого — ein Reich, ein Volk, ein Führer [„Один народ, одно государство, один вождь“ — лозунг нацистской Германии]. У них нет любви к институтам, к армии, как было в Германии в ХХ веке, у них нет никакого соединения с государственной бюрократией. Их цель спрятаться, выжить — очень рациональная по сути», — сказал журналист о россиянах.

Померанцев также отметил, что у большинства россиян «нет отношения к войне».

«Они не то, чтобы против нее, они не понимают, зачем она, какая она. Даже если они высказываются против войны в какой-то момент, когда нужно подумать о своем будущем, о том, как жить, у этих, казалось бы, абсолютно нормальных людей включается рупор соловьевской пропаганды, — ими просто говорит государство. Мы постоянно сталкиваемся с этой пустотой на уровне ценностей, ориентиров или понимания будущего страны», — сказал он.

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV говорил, что жители Рстова радостно встречали вагнеровцев, которые только что убивали российских военных, потому что российским обществом так же легко манипулировать, как когда-то советским.

Он отметил, что демократическое украинское общество является гораздо более устойчивым фундаментом государства, чем авторитарное российское, «которое аплодирует тому, на кого укажут пальцем провластные силы, и может простить любое беззаконие, беспорядок, убийства, кровь, насилие, даже вокруг себя».

