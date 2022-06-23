«Это будет короткая война». Почему угрозы РФ в отношении стран Балтии и НАТО только слова — разговор с военным экспертом 23 июня, 13:14 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские провокации в сторону НАТО, проводимые у границ государств Балтии — так и останутся пустыми действиями, ведь война с НАТО для Кремля будет короткой и не в его пользу, рассказал Радио НВ Олег Жданов, военный эксперт.

— Я думаю, вы уже видели эти видео, где дрон-камикадзе бьет по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области. Со стороны России сообщают, что они обнаружили якобы остатки двух дронов. Как вы думаете, насколько эффективно бить дронами по нефтеперерабатывающим заводам в России, учитывая, что, например, они выпускают по нашим заводам 10 ракет?

Видео дня

— Дело в том, что надо быть безумцем, чтобы ударный дрон использовать в качестве камикадзе. Это либо дронов этих должно быть тысячи единиц, либо страна так богата, что может разбрасываться ударными дронами налево и направо. Здесь очень противоречивое чувство, это первое. И второе, дело в том, посмотрите на карту: дальность работы нашего дрона самого большого (Байрактара) — это 150 километров. А расстояние от контролируемой территории до города Шахтинска достигает, пожалуй, более 300 километров.

— То есть вопрос к тому, сделали ли мы это, и вообще как это возможно.



— Да, наш это дрон, или не наш. Кстати, в российской линейке дронов есть такой, который внешне немного похож на Байрактар.



— Понятно. Есть еще другая тема, из того что я увидел, вчера появилась новость о том, что вчера в Ростовской области во время тренировок разбился российский самолет Су-25 вместе с пилотом. О том же сообщали 17 июня, также Су-25, но в Белгородской области. Как вы думаете, почему у них падают самолеты и что это значит? Устаревшая ли это техника, какова ваша версия?

— Я думаю, что это неосведомленность пилотов, немастерство. Дело в том, что у них очень большой дефицит пилотов. Кстати, последний сбитый над Донбассом самолет Су-25, опять же Су-25, где опять оказался летчик, уже на пенсии, который воевал в частной военной компании, а затем был перевербован и приехал воевать на Донбасс, и он пилот Су -25. Дело в том, что Су-25 — это штурмовик, который должен работать по переднему краю противника, его еще называют летающий танк или грачи ( такое прозвище он получил во время войны в Афганистане). Там должно быть очень большое мастерство пилота, когда он заходит на огневой удар по позициям противника. И здесь, скорее всего, молодые пилоты не справляются с управлением, хотя я не исключаю и техническое состояние самих самолетов, потому что это самолеты еще советских времен производства. Да, они могли быть частично модернизированы в Российской Федерации, но основная масса этих самолетов выпущена еще до распада Советского Союза.

— Сообщалось, что еще идет наша операция на острове Змеиный. Из того, что было известно на 20 июня, была серия ударов украинских войск. По версии украинского Оперативного командования Юг был уничтожен зенитно-ракетный комплекс Панцирь С1 и так далее. Со своей стороны, российское Минобороны заявляет, что они отбили атаку на Змеиный, сбив 13 украинских беспилотников. Как вы думаете, где правда, что именно происходит на Змеином?



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.