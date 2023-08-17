Для режима Лукашенко. В Беларусь из России прилетели новые вертолеты Ми-35 — Гаюн 17 августа, 19:12 Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларусь прибыли четыре новых вертолета Ми-35 (Фото:Беларускі Гаюн/Telegram)

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщает, что в Беларусь прибыли новеньких четыре вертолета Ми-35.

Как говорится в сообщении расследователей, они приземлились на аэродроме Мачулище около 18:30.

По данным Беларуски Гаюн, это — новые вертолеты для воздушных сил белорусской армии, которые прибыли из Ростова-на-Дону.

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Расследователи добавляют, что 12 и 16 августа из Мачулищ в Ростов летал Ил-76 ВВС РБ. Этот самолет отвез туда пилотов и персонал для новых вертолетов, которые вернулись в Беларусь на этих вертолетах.

5 августа Беларускі Гаюн сообщал, что из Беларуси вылетели почти все вертолеты воздушных сил РФ. Вечером того же дня стало известно, что последний вертолет ВКС РФ покинул Беларусь.