Bloomberg: Россия атаковала Украину ракетой Торнадо-С, изготовленной в мае. Спешка может свидетельствовать о нехватке оружия 17 августа, 11:34 Недавно изготовленная российская ракета, которую ВСУ нашли в Сумской области (Фото:StateWatch/Bloomberg)

Украинские военные нашли недавно изготовленную российскую ракету — это свидетельствует о том, что запасы некоторых современных видов вооружений в армии РФ исчерпываются, и оккупанты вынуждены производить их быстрее, чтобы поддерживать развязанную ими войну, пишет Bloomberg.



Британское агентство вместе с украинской неправительственной организацией StateWatch проанализировали фотографии, на которых была выпущенная из РСЗО Торнадо-С ракета с «необычно поздней датой изготовления».

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Ее обнаружили в июне на севере Сумской области. Маркировка на корпусе указывает на то, что ракету изготовили 19 мая 2023 года. По данным StateWatch, партии обычно проходят многомесячные испытания перед тем, как их начинают использовать на фронте.

«Это еще одно свидетельство того, что россияне находятся под давлением и вынуждены запускать ракеты, как только они сошли с производственных линий, несмотря на международные санкции и прогнозы Запада о том, что их запасы закончатся», — пишет Bloomberg.

Также на корпусе ракеты была дата окончания срока годности — 12 сентября 2023-го. Специалисты из StateWatch считают это еще одним возможным доказательством того, что российские производители в спешке доставляют ракеты на линию фронта.

Ракета не взорвалась, поэтому исследователи смогли рассмотреть и ее детали. Некоторые были спаяны вручную, а компоненты — производства как российских, так и американских компаний, включая Altera Corp. и Analog Devices Inc, принадлежащие Intel Corp, пишет Bloomberg.

Обе компании заявили, что не торгуют с Россией и придерживаются всех санкций. В то же время, как отмечает издание, Москва смогла обойти некоторые американские и европейские ограничения, импортируя запрещенные технологии через посредников в третьих странах, таких как ОАЭ и стран Центральной Азии. Или же снимала микросхемы с бытовой техники, например, стиральных машин.

Собеседник Bloomberg из западной разведки предостерег от чрезмерного восторжения признаками поспешного изготовления ракеты Торнадо-С, «поскольку подход России к стандартам и без давления войны был не слишком строгим».

Однако на недостаток российского вооружения, по его словам, указывают другие вещи. В частности, визит министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею и увольнение генерала Ивана Попова, который раскритиковал командование из-за нехватки контрбатарейного вооружения.

15 августа глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ночью Россия обстреляла Украину ракетами, изготовленными в этом году. В них около 30 иностранных микросхем.

