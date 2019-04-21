Россия арендует сирийский порт Тартус на 49 лет Сегодня, 06:14 1276 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Vitaly Nevar Иллюстрационное фото REUTERS/Vitaly Nevar

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил о том, что РФ арендует морской порт Тартус в Сирии на 49 лет.

Об аренде порта в Средиземном море стало известно после встречи Борисова с президентом Сирии Башаром Асадом, передает Интерфакс.

"Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, это вопрос по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса", - заявил Борисов.

Порт Тартус является одним из основных портов Сирии в Средиземном море.