Российские войска в Украине сталкиваются с отсутствием подготовки, мотивации и отказываются воевать — разведка Британии 30 августа, 09:13 Оккупанты (Фото:ГУР)

Британская разведка считает, что высокий уровень дезертирства демонстрирует плохое моральное состояние российской армии и ее нежелание воевать. Это связано с отсутствием подготовки и мотивации, с которыми сталкиваются российские войска вдоль всей линии фронта.

Об этом говорится в новом отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в среду, 30 августа.

По данным отчета, несмотря на то, что некоторые российские военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях, а потери остаются высокими, Россия вероятно компенсирует свои потери, бросая плохо подготовленных солдат на передовую.

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Разведчики также проанализировали сообщения об осуждении двух российских военных к двум годам колонии за отказ вернуться в Украину и расследование от Медиазоны, которое свидетельствует об увеличении уголовных дел о самовольном оставлении воинской части в РФ. Тогда сообщалось, что за первые шесть месяцев 2023 года суд получил 2076 таких уголовных дел.

В разведке Британии заявили, что если такая тенденция сохранится, то цифра осуждений за отказ участвовать в войне против Украины может достичь 5200 дел в год.

По данным отчета, высокий уровень судимостей показывает плохое моральное состояние российской армии и нежелание воевать, что, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии подготовки, мотивации и сильном стрессе, с которыми сталкиваются российские войска вдоль всей линии фронта.

Ранее в британской разведке предположили, что зарплата и дополнительные выплаты являются «сильным стимулом» для россиян присоединяться в ряды Вооруженных сил России, особенно для тех, кто проживает в «бедных регионах» страны-агрессора.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода заявлял, что в России рассматривают возможность дополнительно мобилизовать еще 450 тысяч человек.

25 июля в России внесли поправки в закон о повышении призывного возраста. Отныне в стране-агрессоре к службе будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

24 марта издание Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине. Это происходит на фоне огромных потерь оккупационной армии РФ, они уже приближаются к 257 тысячам.