Российская история ужасов — часть ІІ. Победобесие и страсть к парадам в России в 1839-м глазами маркиза де Кюстина 28 апреля, 21:20 Цей матеріал також доступний українською Потомки Ивана IV (Грозного) отмывают кровавую историю России. Гравюра Гюстава Доре, 1854 год (Фото:Gustave Doré et Noël Eugène Sotain, Histoire de la sainte Russie, Париж, J. Bry aîné, 1854)

«Мания парадов и маневров имеет в России характер повальной болезни. Губернаторы, подобно государю, проводят жизнь за игрой в солдатики». Астольф де Кюстин. Россия в 1839 году. Письмо XXVI.

Путешествие Кюстина по России пришлось на пик восхваления «победы» ее войск во французской кампании 1812 года. Именно так ее называли и русские участники боев, и первые летописцы тех событий. Но в 1839-м Александр Михайловский-Данилевский, служивший адъютантом Михаила Кутузова, издал четыре тома Отечественной войны — «с высочайшего повеления », как было отмечено на титульной странице. То есть, заказал книгу сам Николай I, он также утверждал ее название и редактуру.

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С того момента поражение Кутузова на Бородинском поле и сдачу Москвы Наполеону в России стали убедительно считать «победой». А сама кампания получила безальтернативное название – «отечественная война». Только во времена Сталина, когда этими словами определяли немецко-советскую бойню, идеологический ход Николая I ненадолго отошел в тень.

А в начале сентября 1839-го, когда Кюстин уже третий месяц колесил по русским городам, царь распорядился отметить «победу» у Бородина инсценировкой битвы. Размах прадненств был неслыханным. К месту торжества от Москвы проложили временную железную дорогу, по которой везли строительные материалы, а затем и гостей. Вокруг места театрального боя выросли деревянные гостиницы, зрительские трибуны и парки.

Страшилой для малышей кажется российское победобесие французским солдатам. Гравюра Гюстава Доре, 1854 год / Фото: Gustave Doré et Noël Eugène Sotain, Пистотерская история, dramatice et caricaturale de la sainte Russie, Париж, J. Bry aîné, 1854

Кюстин получил приглашение от царя лично. Но на церемонию не поехал, сославшись на болезнь глаз, воспалившихся из-за повсеместной пыли на дорогах и даже на улицах российской столицы. К тому же он не хотел наблюдать за откровенным подлогом событий.

Об исторической лжи

«Такая историческая недобросовестность, когда один-единственный человек по своему произволу навязывает всем свои взгляды и предписывает народам свои суждения даже о событиях общенациональной важности, представляется мне возмутительнейшим из беззаконий самовластного правления!! – писал Кюстин. — Казните и мучайте тело человека, но не уродуйте хотя бы его дух; дайте людям судить обо всем по своей совести и разуму. Нечестивыми должно считать те народы, которые смиренно терпят такое постоянное пренебрежение к самому святому в глазах Божиих и людских — к истине». Письмо XXXV .

Эту запись путешественник сделал уже после торжеств, когда получил официальный отчет об их эффектности и поговорил с непосредственными зрителями спектакля. Кстати, полиция не пропустила на Бородинское поле многих гостей даже с приглашениями на руках. Уже когда их разослали, оказалось, что император тоже захотел поучаствовать в театральном сражении. Число зрителей пришлось срочно ограничить. Следовательно, инвесторы, вложившиеся в обустройство поля, понесли немалые убытки. Ведь значительная часть гостей вернулась в Москву и выручка временных гостиниц и трактиров была ничтожной.

«К тому же и на парадах, и на потешных сражениях вечно ничего не видать за тучей пыли, — заметил Кюстин. — Если бы еще актеры, разыгрывающие историю, были на этот раз верны правде!.. Но разве можно надеяться, что люди, всю жизнь привыкшие ни в грош не ставить истину, вдруг начнут ее блюсти?» Письмо XXXV.

Николай I пришел на спектакль. "Французские актеры, занятые в театрах Петербурга, удивленно осознали, что главная их роль – зрители". Подпись к гравюре Гюстава Доре, 1854 год / Фото: Gustave Doré et Noël Eugène Sotain, Пистотерская история, dramatice et caricaturale de la sainte Russie, Париж, J. Bry aîné, 1854

Актером в этом спектакле был и царь Николай. Он на коне «дрался» на стороне ряженых французов и великодушно принял « обеду» российского войска.

О презрении к ветеранам

«Чтобы все было как можно ближе к действительности, из самых дальних уголков империи созвали ветеранов 1812 года. Представьте себе изумление этих бедных стариков-героев, которых внезапно оторвали от их сладких воспоминаний и унылого покоя […]. Здесь им придется заново разыграть ужасную комедию битвы, где они стяжали себе не богатство, а славу — жалкое вознаграждение за сверхчеловеческую верность долгу. Усталость и безвестность — вот все, что получили они за свое повиновение, которое именуют славным, чтобы подешевле от них откупиться.

Кто пожелал бы создать сатиру на военную жизнь, не сыскал бы лучшего средства, чем это [театральное действо]". Иные из этих людей уже много лет не садились на лошадь, ныне же их заставляют для забавы государя заново играть свою роль.

[…] Несчастные так боятся обмануть ожидания своенравного государя, который потревожил их старость, что, по их словам, представление битвы страшит их больше, чем страшила сама битва. Это ненужное торжество, эта потешная война окончательно добьет старых солдат. Все подобные развлечения имеют источником одну и ту же мысль — пренебрежение к жизни человека.

Вот до чего способна дойти власть человека над другими людьми; разве может сравняться с ней власть закона над гражданином? Между ними всегда будет огромное расстояние.

"Старик, ты уже достаточно жевал свой 1812-й, чтобы наконец его проглотить". Подпись к гравюре Доре, 1854 год / Фото: Gustave Doré et Noël Eugène Sotain, Пистотерская история, dramatice et caricaturale de la sainte Russie, Париж, J. Bry aîné, 1854

Меня удивляет, сколько измышлений требуется, чтобы согласовать между собой тот народ и то правительство, какие существуют в России. От таких хитростей, от таких побед над здравым смыслом затеявшая подобную борьбу страна может преждевременно погибнуть; да только кто же способен рассчитывать далекие последствия чуда?» Письмо XXXV .

Еще одним из главных эпизодов тогдашних торжеств на Бородинском поле стало открытие часовни в честь генерала Багратиона, погибшего в реальном бою 1812 года. Однако на торжества не пригласили генерала Петра Витгенштейна, считавшегося одним из лучших полководцев той кампании. По этому поводу Кюстин заметил: «При деспотическом правлении мертвые воины имеют преимущество перед живыми».

Такое победобесие совсем убедило Николая I в неуязвимости своего войска. Это позволяло ему пренебрегать силами западноевропейских стран и в 1853 году толкнуло к конфликту с Турцией. Однако на сторону последней встали Франция, Великобритания, Австрия, Пруссия и даже Сардинское королевство. Только тогда, в Крыму, Николай I понял, насколько его парадные войска слабы. Гюставу Доре посвятил этому несколько своих гравюр.



"Ваше Величество, удобно ли Вам держать подзорную трубу перевернутой", - спрашивает верноподданный вельможа Николая І. Гравюра Гюстава Доре, 1854 года / Фото: Gustave Doré et Noël Eugène Sotain, Пистотерская история, dramatice et caricaturale de la sainte Russie, Париж, J. Bry aîné, 1854

Царь Николай увидел Европу в подзорную трубу с правильной стороны. Гравюра Гюстава Доре, 1854 год / Фото: Gustave Doré et Noël Eugène Sotain, Пистотерская история, dramatice et caricaturale de la sainte Russie, Париж, J. Bry aîné, 1854

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