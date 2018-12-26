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Российского журналиста приговорили к шести годам колонии за вымогательство у депутата Госдумы

Сегодня, 22:19
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Фото: Александр Валов via Facebook

Александр Валов

В среду, 26 декабря, Лазаревский районный суд Сочи приговорил главного редактора интернет-издания БлогСочи (blogsochi.ru) Александра Валова к шести годам колонии общего режима.

Об этом сообщили в Международной правозащитной группе Агора.

Российский суд признал 33-летнего журналиста виновным в вымогательстве у депутата Государственной думы РФ от ЛДПР Юрия Напсо.

По версии следствия, Валов вымогал у Напсо 300 тысяч рублей за удаление компрометирующих материалов. В них утверждалось, что депутат огородил часть общественного пляжа в Сочи, установив личный бассейн.

Валов вину не признал. По его убеждению, уголовное преследование связано с деятельностью сайта БлогСочи.

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"Приговор чрезмерно жесток. Но для стороны защиты такой вердикт выглядит вполне ожидаемо и еще раз подтверждает предвзятость суда", - рассказал адвокат Александр Попков, защищающий Валова.

По словам защитника, из рассекреченного документа стало известно, что оперативники ФСБ РФ с 2016 года вели слежку за журналистом и прослушивали его телефон и электронную почту. Основанием для прослушки стала его предполагаемая "причастность к группе оппозиционно настроенных граждан, деятельность которых направлена на организацию акций гражданского неповиновения с использованием экстремистских методов".

Александра Валова задержали 19 января 2018 года после обыска в его квартире.

Теги:   Суд Россия

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