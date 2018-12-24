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Российского певца не пустили в Украину, он угрожает судом

Сегодня, 09:55
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Цей матеріал також доступний українською

victor_saltykov/Instagram

Виктор Салтыков

Российского певца Виктора Салтыкова не пропустили в Украину в Международном аэропорту Борисполь.

Об этом певец сообщил в Instagram.

Он также отметил, что будет требовать от украинской стороны за свой счет отправить его обратно самолетом бизнес-класса.

По словам Салтыкова, запрет на посещение Украины пограничники обосновали отсутствием денежных средств.

"Я буду подавать в суд на украинскую власть. Я летел сюда, рисковал жизнью", – добавил Салтыков.

Известному итальянскому актеру запретили въезд в Украину

Теги:   Певец Киев

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