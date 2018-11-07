07 ноября 2018, среда

Российского миллиардера Рыболовлева обвинили в мошенничестве - AFP

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Дмитрий Рыболовлев

Дмитрий Рыболовлев

Задержанный в Монако российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев обвиняется в мошенничестве, сообщает AFP со ссылкой на судебный источник.

По имеющимся данным, ему и еще трем фигурантам дела предъявлены обвинения в мошенничестве против швейцарского арт-дилера Иво Бувье. Конкретные обвинения против Рыболовлева не уточняются.

Как сообщает КоммерсантЪ, следствие считает, что Рыболовлев повлиял на суд Монако, чтобы добиться обвинения своего арт-дилера Ива Бувье. Рыболовлев считает, что Бувье продал ему 37 произведений искусства с огромной наценкой или через подставных лиц, нанеся ему ущерб на сумму более 1 млрд евро.

Напомним, что 6 ноября правоохранительные органы Монако задержали российского миллиардера, владельца местного футбольного клуба Монако Дмитрия Рыболовлева,

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