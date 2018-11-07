Российского миллиардера Рыболовлева обвинили в мошенничестве - AFP

Задержанный в Монако российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев обвиняется в мошенничестве, сообщает AFP со ссылкой на судебный источник.
#BREAKING Russian billionaire Rybolovlev charged in Monaco fraud case: legal source pic.twitter.com/V32r82ChlV— AFP news agency (@AFP) 7 ноября 2018 г.
По имеющимся данным, ему и еще трем фигурантам дела предъявлены обвинения в мошенничестве против швейцарского арт-дилера Иво Бувье. Конкретные обвинения против Рыболовлева не уточняются.
Как сообщает КоммерсантЪ, следствие считает, что Рыболовлев повлиял на суд Монако, чтобы добиться обвинения своего арт-дилера Ива Бувье. Рыболовлев считает, что Бувье продал ему 37 произведений искусства с огромной наценкой или через подставных лиц, нанеся ему ущерб на сумму более 1 млрд евро.
Напомним, что 6 ноября правоохранительные органы Монако задержали российского миллиардера, владельца местного футбольного клуба Монако Дмитрия Рыболовлева,
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