Российское правительство увеличило срок временного пребывания жителей ОРДЛО на территории РФ Сегодня, 15:39 169 Цей матеріал також доступний українською Правительство РФ увеличило срок временного пребывания на территории России лиц, постоянно проживающих в ДНР и ЛНР.

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ об увеличении срока временного пребывания на территории России лиц, постоянно проживающих в ДНР и ЛНР.

Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 29 декабря.

"Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории Российской Федерации до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации", - сказано в постановлении.

Ранее на жителей самопровозглашенных республик распространялось так называемое правило 90/180, согласно которому иностранцы, прибывшие в Россию в безвизовом порядке, вправе находиться в РФ не более 90 суток непрерывно. Затем они обязаны выехать из России и въехать вновь.