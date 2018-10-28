Российское минобороны разместит комплексы Самарканд на территории РФ и Беларуси

Минобороны разместит комплексы радиоэлектронной борьбы Самарканд в 13 воинских частях, в том числе на территории Беларуси. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации из открытых источников, новое оружие появится в Мурманской, Калининградской, Нижегородской, Московской областях, Краснодарском и Приморском краях, Еврейской автономной области и в Беларуси.

Отмечается, что все комплексы введут в эксплуатацию до 10 ноября 2019 года. Стоимость контракта составляет 61 млн рублей.

Комплексы Самарканд, основной задачей которых является постановка помех и срыв коммуникаций противника, поступили на вооружение российского Северного флота в 2017 году. Также они применяются на всех надводных кораблях – крейсерах и миноносцах.