Российское издание опубликовало список погибших при крушении Ан-26

Российское издание Газета.ру опубликовало список погибших в результате авиакатастрофы Ан-26, которая произошла 6 марта в Сирии.

Среди погибших:

командир экипажа, майор Смирнов С. Г

старший лейтенант Сафронов Д. В.

старший лейтенант Панов М. А.

старший лейтенант Алтунин К. Н.

сержант Осипкин А. В.

старший сержант Епифанов

капитан 1 ранга Сачук А. Н.

капитан 1-го ранга Моисеев М. А.

полковник Федун С. В.

майор Морозов А. Л.

старший сержант Лушков С. В.

прапорщик Григорьев М. А.

капитан Горбань К. А.

капитан Гайдарханов Э. С.

младший сержант Белов А. И.

старший сержант Богатырев З. М.

майор Маунев М. И.

капитан Пыленок А. А.

капитан Шейнцвит С. В.

старший прапорщик Грабовский С. В.

майор Чагин Е. В.

капитан Труфанов А. В.

майор Кукушкин Д. И.

старший лейтенант Шевченко А. А.

ефрейтор Коломойцев И. К.

майор Микрюков В. В.

капитан медицинской службы Распутин Н. Б.

сержант Сереженков Е. А.

младший сержант Чапдаров Б. Р.

старший лейтенант Левчук Г. С.

В то же время, официального подтверждения данной информации в данный момент от российских властей не поступало.

Напомним, что в Сирии при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. В результате погибли все 39 человека, находившиеся на борту. Самолет упал за 500 метров до взлетно-посадочной полосы авиабазы.

По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.