Российский журналист рассказал о личной пыточной хозяина фабрики троллей Пригожина

На "подвал Пригожина" сажают сотрудников, которые воруют у него деньги

Создатель так называемой фабрики троллей Евгений Пригожин, которого называют "поваром" главы Кремля Владимира Путина, имеет личную пыточную, рассказал российский журналист Аркадий Бабченко.

"А вы знали, что фейсбучных троллей за плохую работу сажают на подвал? Я серьезно. Из Питера докладывают - у хозяина фабрики троллей в Ольгино повара Пригожина есть своя частная пыточная", - сообщил он у себя в Facebook.

По словам журналиста, она находится в отеле Трезини на Университетской набережной Санкт-Петербурга.

"Туда сажают тех, кто в порыве служения Родине немножко не уследил за своими руками и украл у хозяина бабла больше, чем могло было бы быть прощено. Мера дисциплинарного воздействия, так сказать. Вот сейчас ищут чувака, бывшего секьюрити, который спер у Пригожина семьдесят лямов (70 млн). Прошел через пыточную и один из кураторов Ольгино", - написал он.

Согласно имеющейся информации, "раньше подвал обслуживали бывшие менты", однако им эта работа "не пришлась по вкусу", и теперь их заменили представителями криминалитета.

Ранее сообщалось, что новое расследование ФБК доказало существование картеля "повара Путина".