Российский суд на полгода продлил арест украинцу Грибу

Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого российскими властями в содействии терроризму, сообщает Интерфакс-Украина.
По словам пресс-секретарь суда Алены Катькало, арест продлен до 24 апреля 2019 года.
Рассмотрение дела Гриба по существу состоится 15 ноября. Заседание суда начнется в 11:00 по московскому времени.
По версии обвинения, Гриб якобы склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Общались они якобы скайпу. Однако, сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.
2 июля российский суд продлил срок содержания под стражей для украинца Павла Гриба до 20 декабря.
Напомним, что Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, позже его нашли в СИЗО в российском Краснодаре.
Гриб страдает от портальной гипертензии и нуждается в ежедневном приеме специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.
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