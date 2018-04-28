Российский школьник тяжело ранил себя кинжалом, исполняя роль Отелло

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Отелло и Дездемона. Картина Антонио Муньйоса Деграна
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Отелло и Дездемона. Картина Антонио Муньйоса Деграна

В российском городе Иваново 16-летний школьник ранил себя кинжалом, играя Отелло в спектакле во время Шекспировских чтений, сообщает Следственный комитет.

Как установило следствие, бутафорский кинжал на настоящий заменили по инициативе учительницы. Она принесла кинжал из дома. Против учительницы возбудили уголовное дело по статье причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности.

Школьника отвезли в больницу, его состояние оценивается как тяжелое, однако угрозы его жизни нет.

Инцидент произошел 23 апреля, в день рождения Уильяма Шекспира.

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По сюжету пьесы Шекспира, Отелло закалывает себя кинжалом после того, как узнает, что напрасно подозревал Дездемону, которую убил из ревности.

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