26 июня 2018, вторник

Российский пропагандист, которому ветеран АТО плюнул в лицо, опозорился в прямом эфире - видео

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За нецензурную лексику в прямом эфире Шейнин даже не извинился
Скриншот

За нецензурную лексику в прямом эфире Шейнин даже не извинился

Российский пропагандист Артем Шейнин, которому во время отдыха в Вероне плюнул в лицо украинский десантник Валерий Ананьев, снова оказался в центре скандала.

На этот раз он опозорился, позволив себе нецензурную лексику прямо во время эфира на Первом канале.

Обсуждая проигрыш сборной РФ по футболу в программе Время покажет, Шейнин настолько увлекся своим рассказом, что в какой-то момент перешел на мат.

"Товарищ пишет мне: "Все, идиоты, с этим чемпионатом мира... Сразу повылазил весь наш долб****зм (глупость в грубой форме)", - заявил пропагандист, не сразу осознав сказанное.

При этом Шейнин даже не извинился за свой конфуз перед зрителями.

Ранее сообщалось, что кремлевский пропагандист Соловьев назвал москвичей, протестующих против коррупции, "дер**ом".

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