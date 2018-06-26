Российский пропагандист, которому ветеран АТО плюнул в лицо, опозорился в прямом эфире - видео

За нецензурную лексику в прямом эфире Шейнин даже не извинился

Российский пропагандист Артем Шейнин, которому во время отдыха в Вероне плюнул в лицо украинский десантник Валерий Ананьев, снова оказался в центре скандала.

На этот раз он опозорился, позволив себе нецензурную лексику прямо во время эфира на Первом канале.

Обсуждая проигрыш сборной РФ по футболу в программе Время покажет, Шейнин настолько увлекся своим рассказом, что в какой-то момент перешел на мат.

"Товарищ пишет мне: "Все, идиоты, с этим чемпионатом мира... Сразу повылазил весь наш долб****зм (глупость в грубой форме)", - заявил пропагандист, не сразу осознав сказанное.

При этом Шейнин даже не извинился за свой конфуз перед зрителями.

Ведущий Первого канала увлёкся, в прямом эфире рассказывая о реакции болельщиков на проигрыш сборной России на ЧМ-2018. Интересно, что думает Роскомнадзор https://t.co/swkXy2pcWv pic.twitter.com/6yFNJFwZMh — TJ (@tjournal) 26 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что кремлевский пропагандист Соловьев назвал москвичей, протестующих против коррупции, "дер**ом".