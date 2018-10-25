Российский пропагандист Киселев предложил "сузить свободу слова" в РФ

Российский пропагандист, гендиректор агентства Россия сегодня Дмитрий Киселев заявил, что в РФ нужно "определить границы невозможного" и "допустимого в свободе самовыражения, в свободе слова".
Такое мнение он выразил, выступая на общем собрании Российской академии образования, пишет Коммерсант.
"В своей недавней программе я прямо поставил задачу сузить свободу слова в России", - сказал Киселев.
Данное предложение он аргументировал новостью о съемках комедии о блокадном Ленинграде (фильм "Праздник", который в РФ хотят запретить — ред.)
Киселев убежден в необходимости "создать новую светскую этику" и уверен, что "нет эффективного общества без внутренних запретов".
Подобные запреты, по его мнению, должны внушить россиянам сотрудники академии образования.
В частности, Киселев призвал кандидата в президенты РАО Юрия Зинченко уделить этому вопросу особое внимание.
Напомним, что 21 марта 2014 года Европейский Союз обнародовал фамилии 12 граждан России и Украины, против которых введены санкции за действия по аннексии Крыма. Среди них оказался и Киселев, который назвал подобные действия наступлением на свободу слова.
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