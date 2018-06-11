11 июня 2018, понедельник

Российский посол стал жертвой грабителей в Румынии - СМИ

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Полиция Румынии сообщила о пяти заявлениях об ограблениях за этот период
Фото: www.news.ro

Полиция Румынии сообщила о пяти заявлениях об ограблениях за этот период

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин стал жертвой карманных грабителей во время поездки на минувших выходных в город Сибиу, пишет местное издание News.ro.

Дипломат ощутил касание злоумышленника в районе нагрудного кармана, когда он с семьей гулял по одной из центральных площадей города и заметил исчезновение кошелька.

Кроме карманных денег и карточек, добычей воров стала дипломатическая карта.

Кузьмин обратился с заявлением в полицию.

Правоохранители по закону не имеют права раскрывать личные данные своих заявителей, однако в ведомстве подтвердили, что к ним поступило пять жалоб на кражи.

Ранее сообщалось, что в Киеве обворовали российского дипломата.

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