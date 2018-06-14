Российский оппозиционер Навальный вышел на свободу после месяца ареста

Российский оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за нарушение порядка организации протестной акции.

Об этом сообщил главный редактор издания Эхо Москвы Алексей Венедиктов.

Он также опубликовал фото Навального на выходе из приемника для содержания лиц, которые находятся под административным арестом.

Навальному также был назначен штраф за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.

Напомним, 15 мая Навального приговорили к 30 суткам ареста за акцию протеста перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина "Он нам не царь".

5 мая, в более 80 городах России проходили митинги в связи с четвертой инаугурацией президента Путина под лозунгом "Он нам не царь". Протесты инициировал оппозиционер Навальный, которого задержали почти сразу после появления на митинге, однако позже отпустили, до момента проведения судебного заседания.

По приблизительным подсчетам, по всей России задержали порядка 1600 человек.

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