Российский омбудсмен анонсировала переговоры по "обмену" капитана Норда

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова анонсировала начало переговоров по "обмену" капитана крымского судна Норд Владимира Горбенко и командира украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого.

"Мы сегодня [30 октября] начинаем процесс переговоров на этот счет [по обмену капитанов]", - цитирует ее заявление агентство РИА Новости.

По словам Москальковой, российская сторона совместно с европейским институтом омбудсменов начали работать над "дорожной картой" решения этого вопроса.

Напомним, что 30 октября в оккупированный РФ Крым вернулись семеро членов экипажа судна Норд, задержанного украинскими пограничниками в Азовском море.

В то же время оккупационные власти Крыма отпустили семерых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском и Черном морях.

Российская сторона назвала возвращение моряков "обменом" украинских и российских граждан. Украина отрицает это, заявляя, что все моряки являются гражданами Украины, и Киев не может обменять украинцев на украинцев.

25 марта в Азовском море украинские пограничники задержали крымское рыболовецкое судно Норд под флагом РФ за нарушение порядка посещения временно оккупированного Крыма.

Суд арестовал судно на время расследования. Членам экипажа назначили штраф за незаконное пересечение административной границы.

В отношении капитана судна Владимира Горбенко открыли два дела - за нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины и незаконное занятие рыбным промыслом.

Украинское судно ЯМК-0041 задержали 4 мая российские пограничники в Черном море у мыса Тарханкут. У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу и обвинили в браконьерстве.