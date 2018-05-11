Российский олигарх Дерипаска вернул арендованные самолеты из-за санкций США

Российский олигарх Олег Дерипаска вернул три арендованных им частных самолета, поскольку больше не может ими пользоваться из-за санкций США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию Freestream, которой поручено продать эти самолеты.

Речь идет о трех самолетах Gulfstream G550, стоимость каждого из них составляет около $50 миллионов, если речь идет о новом судне. Два самолета выставлены на продажу по цене $29,95 млн за каждый.

Директор компании Freestream Алиреза Иттихадиех рассказал, что самолеты принадлежали Credit Suisse и Raiffeisen.

По его словам, контролируемые Дерипаской фирмы взяли лайнеры в аренду через частную компанию.

Иттихадиех добавил, что самолеты использовало "высшее руководство, включая самого Дерипаску".

"Он под санкциями, его компании под санкциями, ему придется вернуть самолеты. Ему придется досрочно расторгнуть договор аренды в рамках санкций", - сказал директор Freestream, не уточнив, какие именно санкционные требования действуют в этом случае.

Агентство связывает продажу самолетов с влиянием санкций США на бизнес Дерипаски.

В компании Русал, которая принадлежит Дерипаске, отказались от комментариев.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, включая Олега Дерипаску, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Лицам, попавшим в черный список, запрещен въезд в США, а американским фирмам и гражданам - любые сделки с ними и принадлежащими им компаниями.

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.