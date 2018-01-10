Российский миллиардер подал иск к Манафорту из-за мошенничества с инвестициями в украинские компании

Пол Манафорт столкнулся с иском со стороны Олега Дерипаски

Кипрская компания Surf Horizon Limited, принадлежащая российскому олигарху Олегу Дерипаске, подала иск в суд против бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на иск, зарегистрированный в Верховном суде штата Нью-Йорк.

Согласно иску, Манафорт и Гейтс присвоили более $18,9 млн, которые Surf инвестировала в украинские телекоммуникационные компании, известные как группа Black Sea Cable. В иске также говорится, что компания оплатила еще и издержки в размере $7,35 млн.

В иске компания Дерипаски требует компенсации ущерба, "понесенного от мошеннических действий ответчиков, ужасной небрежности, вероломного предательства, хищнического самоуправства", а также возмещения убытков в размере $25 млн. Сумму компенсации ущерба должен определить суд.

Напомним, что согласно расследованию NBC News Пол Манафорт в течение последних десяти лет получил от приближенного к Кремлю российского миллиардера Олега Дерипаски около $60 млн.

30 октября 2017 года американские власти предъявили бывшему главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту обвинения сразу по 12 статьям. В частности, среди них фигурирует "заговор против интересов государства". Часть обвинений основывается на его сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Позже в отношении Манафорта и его соратника Рика Гейтса суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.