Российский МИД приступил к подготовке ответных антиамериканских санкций

Министерство пока не знает, насколько жесткими будут санкции

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о начале разработки ответных мер после введения новых антироссийских санкций руководством США.

В то же время, Захарова не стала конкретизировать, насколько "жестким" может быть ответ руководства РФ, передает Интерфакс.

"Будет ответ, мы традиционно это делаем. У нас целый список возможных мер, которые прорабатываются, есть люди, которые этим занимаются. Это не вопрос фантазии, это вопрос проработки ответных мер, как это и бывает", - заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США обязало американские компании расторгнуть контракты и договоренности с российскими организациями, которые подверглись американским санкциям в отношении России.

Напомним, 6 апреля правительство США ввело санкции против 7 российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний из-за того, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в частности, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

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Ранее также сообщалось, что состояние российского олигарха Олега Дерипаски за несколько часов сократилось на 1,2 миллиарда долларов после введения санкций.