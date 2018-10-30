Российский крейсер Адмирал Кузнецов получил повреждения после затопления плавучего дока - СМИ

Российский тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов получил повреждения в результате инцидента с плавучим доком, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
"По предварительным данным, на палубу корабля упал кран. В течение дня специалисты оценят, какой нанесен ущерб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также специалисты оценивают возможность подъема затонувшего плавучего дока.
Напомним, в ночь на 30 сентября в Мурманске затонул плавучий док при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов. В результате происшествия пострадали четверо работников.
По данным местных СМИ, во время инцидента упали два башенных крана. Причиной затопления плавдока стали перебои в электроснабжении.
Авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов - крупнейший корабль Военно-морского флота России. Крейсер "прославился" после участия в военной операции в Сирии в конце 2016 года - начале 2017 года. За период пребывания у берегов Сирии авианесущий крейсер потерял по техническим причинам два истребителя.
По данным СМИ, позже все самолеты с борта авианосца были переброшены на сушу из-за неспособности взлететь с палубы корабля.
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