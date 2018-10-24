Российский Краснодарский край накрыли мощные ливни, введен режим ЧС

Сильные ливни накрыли ряд населенных пунктов Краснодарского края России.

Об этом сообщает 24 канал.

В связи с погодой в ряде населенных пунктов пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Город Туапсе, на побережье Черного моря недалеко от Сочи, очень сильно затопило. В течение шести часов выпало 116 миллиметров осадков.

Из-за ливня город практически был парализован, улицы вместе с машинами ушли под воду. В некоторых населенных пунктах этого района из-за схода селевых потоков прекращено железнодорожное сообщение.

В одном из сел области стихия буквально разломала пополам автодорожный мост.

О жертвах и пострадавших пока информации нет.