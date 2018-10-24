24 октября 2018, среда

Российский Краснодарский край накрыли мощные ливни, введен режим ЧС

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Иллюстративное фото
Фото: pixabay.com

Иллюстративное фото

Сильные ливни накрыли ряд населенных пунктов Краснодарского края России.

Об этом сообщает 24 канал

В связи с погодой в ряде населенных пунктов пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Город Туапсе, на побережье Черного моря недалеко от Сочи, очень сильно затопило. В течение шести часов выпало 116 миллиметров осадков.

Из-за ливня город практически был парализован, улицы вместе с машинами ушли под воду. В некоторых населенных пунктах этого района из-за схода селевых потоков прекращено железнодорожное сообщение.

В одном из сел области стихия буквально разломала пополам автодорожный мост.

О жертвах и пострадавших пока информации нет.

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