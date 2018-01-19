Российский корабль с деталями от С-400 попал в шторм около пролива Ла-Манш, часть груза повреждена

Россия продает Китаю ЗРС С-400. Тип судна, попавшего в шторм, не указан (иллюстративное фото)

Российский корабль с деталями для зенитных ракетных системам Триумф С-400, которые он доставлял в Китай, попал в шторм в районе пролива Ла-Манш и вернулся домой.

Часть имущества была повреждена. Сумма убытков пока не озвучивается, проводится оценка страхового случая.

Об этом 19 января пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

Корабль отправился с ценным грузом в КНР из российского порта в Ленинградской области Усть-Луга. После происшествия неназванный корабль вернулся домой.

"По окончании этих работ неповрежденное имущество будет тем же судном отправлено инозаказчику. Недопоставленное имущество будет направлено заказчику позднее", - пообещали в российском ведомстве.

По данным СМИ, Китай купил у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Триумф ориентировочно за $2 млрд.

Ранее НВ сообщало, что иранский танкер Sanchi, который столкнулся с китайским сухогрузом CF Crystal в Восточно-Китайском море, затонул, все члены экипажа погибли.