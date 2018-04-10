Российский истребитель "агрессивно" пролетел над французским фрегатом в Средиземном море - СМИ

На минувших выходных российский военный самолет совершил маневр на низкой высоте над французским военным кораблем в восточной части Средиземного моря, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ВМС Франции.

По словам источника, "несколько дней назад" российский самолет пролетел над фрегатом Aquitaine. При этом самолет был вооружен. Точная дата не указывается.

"Полеты военных самолетов над военными кораблями случаются в море. Когда они подходят слишком близко, противоположную сторону уведомляют о случившемся", - сказал источник.

Франция связалась с российской стороной по этому вопросу.

Французский фрегат оснащен 16 крылатыми ракетами и 16 ракетами класса "земля-воздух". В настоящее время он идет вдоль ливанского берега вместе с кораблями ВСМ США в рамках операции по борьбе с боевиками Исламского государства в Сирии и Ираке.

Российская авиация неоднократно проводила подобные "агрессивные" полеты над военными кораблями стран Запада.

Инцидент в Средиземном море произошел на фоне напряжения между Россией и странами Запада из-за химической атаки в сирийском городе Дума. В результате нападения 7 апреля погибли по меньшей мере 70 человек, еще больше 1000 пострадали.