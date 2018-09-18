18 сентября 2018, вторник

Российский Ил-20 был случайно сбит сирийскими ПВО - CNN

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Самолет с российскими военными на борту пропал с радаров

Самолет с российскими военными на борту пропал с радаров

Американский телеканал CNN сообщает о том, что российский самолет Ил-20, на борту которого находилось 14 военных, был ошибочно сбит сирийскими ПВО.

Ссылаясь на источник в правительстве США, телеканал сообщает, что ПВО сбили самолет во время отражения атаки ВВС Израиля.

Также источник журналистов подтвердил информацию о том, что удары по военным объектам в Сирии нанесли именно истребители Израиля.

Ранее сообщалось, что после атаки по сирийской провинции Латакия пропал самолет Ил-20.

Позже появилась информация о том, что на борту самолета находилось 14 военных.

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