Российский Ил-20 был случайно сбит сирийскими ПВО - CNN

Американский телеканал CNN сообщает о том, что российский самолет Ил-20, на борту которого находилось 14 военных, был ошибочно сбит сирийскими ПВО.
Ссылаясь на источник в правительстве США, телеканал сообщает, что ПВО сбили самолет во время отражения атаки ВВС Израиля.
Также источник журналистов подтвердил информацию о том, что удары по военным объектам в Сирии нанесли именно истребители Израиля.
Ранее сообщалось, что после атаки по сирийской провинции Латакия пропал самолет Ил-20.
Позже появилась информация о том, что на борту самолета находилось 14 военных.
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