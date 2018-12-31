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Российский Euronews включил экс-главу "ДНР" Захарченко в список важных потерь 2018 года

Сегодня, 07:28
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Его убийство назвали важным событием

Российский телеканал Euronews опубликовал список почетных личностей 2018 года Ушедшие безвозвратно, куда попал экс-вождь незаконного формирования "ДНР" Александр Захарченко.

"У этих людей разные идеалы, разный путь к успеху, разные интересы. Но всех их объединяют страсть к делу, которому они посвятили жизнь, а также год смерти. Мы вспомнили о тех, кого мир потерял в 2018 году", - написано во вступлении.

В этом же списке наряду с Захарченко есть гениальный физик Стивен Хокинг, американский сенатор Джон Маккейн, создатель комиксов Стен Ли и королева оперной сцены Монсеррат Кабалье.

Про Захаренко сказано: "Одна из самых неоднозначных фигур в этом списке, Его гибель стала несомненным событием, как бы к нему ни относиться".

Главарь пророссийской террористической организации "ДНР" Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане Сепар в оккупированном Донецке. Достоверно известно, что военно-политическая карьера Захарченко началась с организации Оплот.

После победы на выборах главы ДНР Захарченко практически полностью сконцентрировал власть в непризнанной республике в своих руках. 

Теги:   Редакция Захарченко ДНР

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