Российский болельщик извинился перед журналисткой DW за инцидент в прямом эфире

Российский болельщик, который поцеловал и схватил за грудь журналистку DW Жюльет Гонсалес Теран, которая освещала Чемпионат мира по футболу в Москве,извинился перед ней.

Как сообщает DW, мужчина, который назвал себя Русланом, пришел в московский корпункт DW и по скайпу попросил у журналистки прощения за случившееся.

"Я действовал легкомысленно и не подумал, что мой поступок смутит и шокирует вас... Я знаю, что ваша работа тяжела, и я надеюсь, что вы больше никогда не столкнетесь с подобным инцидентом в вашей карьере. Мне правда очень жаль", - заявил россиянин.

Жюльет Гонсалес Теран приняла его извинения.

Мужчина объяснил, что "оказался в ситуации, которая была неверно интерпретирована".

"Я поспорил с другом, что смогу поцеловать в щечку репортера во время прямого эфира. Неподалеку я увидел репортера – это оказалась Жюльет. Я подождал, пока начнется прямой эфир, подбежал, поцеловал ее и быстро покинул кадр. Поднялась шумиха вокруг этого недоразумения, и неудачная шутка с поцелуем в щечку переросла в сексуальное домогательство", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что Жюльет Гонсалес Теран освещала Чемпионат мира по футболу в России. Во время прямого включения к ней подошел неизвестный мужчина, поцеловал ее в щеку и схватил за грудь.

Эта история вызвала большой резонанс в СМИ. Журналистка, ее коллеги по DW и многие другие расценили случившееся как сексуальное домогательство.