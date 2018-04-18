Российский аналог турбин Siemens, который показывали Путину, развалился во время испытаний - Reuters

Прототип российской газовой турбины, которая должна была заменить импортные аналоги после введение против РФ экономических санкций за вторжение в Украину, развалился во время испытаний, передает Reuters со ссылкой на участников проекта.

"Турбина развалилась… Ее пытались восстановить до марта, но не вышло", - рассказал один из собеседников.

Как сообщается, испытания опытного образца модернизированной газотурбинной установки 110М проходили в Рыбинске, на заводе Сатурн, входящем в госкорпорацию Ростех.

При этом, по словам второго источника, турбина восстановлению не подлежит.

"Она развалилась на испытаниях. Нет турбины, все", - заявил он.

В то же время еще один участник проекта отметил, что, несмотря на это, руководство все же попытается восстановить ее к февралю следующего года.

"Но ситуация очень неприятная", - добавил собеседник.

Стоит отметить, что в апреле 2017 глава Кремля Владимир Путин лично посетил завод Сатурн, заявив, что отказ Украины от сотрудничества в сфере двигателестроения подарил РФ "новую отрасль".

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"Откровенно говоря, это пошло нам на пользу с технологической точки зрения. Нами создана новая отрасль производства. Такой компетенции раньше у России не было", - сказал он.

Напомним, в июле 2017 года Россия незаконно завезла в оккупированный Крым турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens.

В Кремле заявили, что указанное оборудования якобы было произведено в РФ.

В свою очередь Siemens подтвердила факт незаконной поставки в Крым своих турбин, отметив при этом, что изначально они предназначались для установки на объектах в Краснодарском крае, однако Москва пошла на откровенный обман.

В связи с этим немецкая компания предложила российской стороне выкупить эти турбины, однако Россия отказалась.