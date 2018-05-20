Российский альпинист погиб при восхождении на соседнюю с Эверестом вершину

Альпинист из Уфы (Россия) Рустем Амиров 17 мая погиб от высотной болезни во время восхождения на четвертую по высоте в мире гору Лхоцзе.
Об этом со ссылкой на офицера связи Министерства культуры и гражданской авиации Непала Гьянендра Шреста пишет The Himalayan Times.
Пост-реквием был опубликован 17 мая и на личной странице альпиниста в Facebook (автор не указан).
Там Амирова характеризуют как опытного альпиниста: "Умный и сильный он вернулся всего в 100 метрах от вершины из-за плохой погоды. Непогода замедлила его спуск. В какой-то момент около 3 лагеря (высота 7100 – ред.) он ощутил симптомы горной болезни".
К нему отправили горных спасателей, чтобы помочь ему спуститься в лагерь 2, однако они прибыли слишком поздно. Он умер, не приходя в сознание.
Чиновник уточнил, что смерть Амирова наступила во 2 лагере. По его словам, альпинист совершал восхождение без шерпов и кислородной маски.
Спортсмен написал в соцсети в последний раз 12 мая.
"Сейчас нахожусь в базовом лагере Эвереста и Лхоцзе, готовлюсь к решающему штурму вершины 8516 м… Я отстаю по графику от украинской команды, но возможно, это даже пойдет мне на пользу", - писал он о связи с украинской группой, которая в это же время штурмовала Эверест.
О гибели Рустема Амирова написала также украинская альпинистка Ирина Галай. Она известна тем, что первой среди украинских женщин покорила Эверест.
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Параллельно с Амировым она также находилась в пути на Лхоцзе. Группа украинки и Амиров встретились в базовом лагере. Галай пишет, что у Амирова возникли проблемы с переводом денег, поэтому "вместо Эвереста он приехал на Лхотце и тоже планировал совершить бескислородное восхождение с базовым пакетом" (это без местных помощников, шерпов, и без организации ночлега).
"Я зашла к Толику (еще один участник похода Галай – ред.) в палатку, мы поговорили, посмеялись, а при выходе увидела, что пришел Rustem Amirov и ищет, где переночевать!" – написала она об Амирове, находясь в 3 лагере на высоте 7100 метров.
По ее словам, во время этой встречи они обсудили выход в лагерь 4 (7800).
Этот участок маршрута, по оценкам Галай, несложный, а все технические моменты закончились на 3 лагере. Сложностью здесь являлось расстояние, которое предстояло пройти без кислорода и помощников.
"В этот момент я слышу, как Рустема (тоже без кислорода) шерпы ночью выпихивают из палатки на улицу!!! У него же не включено это в пакет и эти *** оставляют его сидеть с рюкзаком на морозе возле палаток! Это всё происходит в жутчайший ветрюган на крутом склоне ночью", - рассказывает украинка об обстоятельствах, которые могли вызвать ухудшение состояние здоровья российского альпиниста.
Они взяли Амирова к себе в палатку.
Далее Галай пошла вверх, а по возвращении узнала о смерти Амирова.
Ранее сообщалось, что двое украинских альпинистов, которые 14 мая в составе группы поднялись на Эверест, не могли спуститься. Третий участник группы Дмитрий Семеренко спустился в базовый лагерь. В итоге им на следующие сутки помогли спуститься местные спасатели.
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