Российский альпинист погиб при восхождении на соседнюю с Эверестом вершину

Альпиниста Рустема Амирова, по словам очевидца Ирины Галай, шерпы выпихнули из палатки на высоте 7100 м, поскольку он за это не заплатил

Альпинист из Уфы (Россия) Рустем Амиров 17 мая погиб от высотной болезни во время восхождения на четвертую по высоте в мире гору Лхоцзе.

Об этом со ссылкой на офицера связи Министерства культуры и гражданской авиации Непала Гьянендра Шреста пишет The Himalayan Times.

Пост-реквием был опубликован 17 мая и на личной странице альпиниста в Facebook (автор не указан).

Там Амирова характеризуют как опытного альпиниста: "Умный и сильный он вернулся всего в 100 метрах от вершины из-за плохой погоды. Непогода замедлила его спуск. В какой-то момент около 3 лагеря (высота 7100 – ред.) он ощутил симптомы горной болезни".

К нему отправили горных спасателей, чтобы помочь ему спуститься в лагерь 2, однако они прибыли слишком поздно. Он умер, не приходя в сознание.

Чиновник уточнил, что смерть Амирова наступила во 2 лагере. По его словам, альпинист совершал восхождение без шерпов и кислородной маски.

Спортсмен написал в соцсети в последний раз 12 мая.

"Сейчас нахожусь в базовом лагере Эвереста и Лхоцзе, готовлюсь к решающему штурму вершины 8516 м… Я отстаю по графику от украинской команды, но возможно, это даже пойдет мне на пользу", - писал он о связи с украинской группой, которая в это же время штурмовала Эверест.

О гибели Рустема Амирова написала также украинская альпинистка Ирина Галай. Она известна тем, что первой среди украинских женщин покорила Эверест.

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Параллельно с Амировым она также находилась в пути на Лхоцзе. Группа украинки и Амиров встретились в базовом лагере. Галай пишет, что у Амирова возникли проблемы с переводом денег, поэтому "вместо Эвереста он приехал на Лхотце и тоже планировал совершить бескислородное восхождение с базовым пакетом" (это без местных помощников, шерпов, и без организации ночлега).

"Я зашла к Толику (еще один участник похода Галай – ред.) в палатку, мы поговорили, посмеялись, а при выходе увидела, что пришел Rustem Amirov и ищет, где переночевать!" – написала она об Амирове, находясь в 3 лагере на высоте 7100 метров.

По ее словам, во время этой встречи они обсудили выход в лагерь 4 (7800).

Этот участок маршрута, по оценкам Галай, несложный, а все технические моменты закончились на 3 лагере. Сложностью здесь являлось расстояние, которое предстояло пройти без кислорода и помощников.

"В этот момент я слышу, как Рустема (тоже без кислорода) шерпы ночью выпихивают из палатки на улицу!!! У него же не включено это в пакет и эти *** оставляют его сидеть с рюкзаком на морозе возле палаток! Это всё происходит в жутчайший ветрюган на крутом склоне ночью", - рассказывает украинка об обстоятельствах, которые могли вызвать ухудшение состояние здоровья российского альпиниста.

Они взяли Амирова к себе в палатку.

Далее Галай пошла вверх, а по возвращении узнала о смерти Амирова.

Ранее сообщалось, что двое украинских альпинистов, которые 14 мая в составе группы поднялись на Эверест, не могли спуститься. Третий участник группы Дмитрий Семеренко спустился в базовый лагерь. В итоге им на следующие сутки помогли спуститься местные спасатели.