Российские ветераны попросят суд в Гааге расследовать участие наемников в секретных миссиях РФ за границей

В Международный уголовный суд готовят представление о расследовании секретных военных миссий РФ в Украине, Сирии и странах Африки при участии наемников из числа гражданских лиц, сообщил руководитель московского казачьего общества Евгений Шабаев.

В России наемничество является уголовно наказуемым, в связи чем Москва отрицает существование частных военных компаний. На данный момент известно о существовании двух российских ЧВК – Вагнера и Патриот. Россия использует частных военных специалистов в боевых действиях в Сирии, Украине, странах Африки, чтобы снизить потери среди кадровых военных, а также скрыть предполагаемые военные преступления.

По его словам, более десятка российских организаций, представляющих военных ветеранов, намерены на следующей неделе обратиться к прокурору МУС Фату Бенсуде, расследующей военные преступления, с просьбой начать дело о вербовке российских наемников, передает Reuters.

Шабаев подчеркнул, что лично знает десятки людей, которые воюют за рубежом в статусе “частных специалистов” и без официального признания со стороны России. После заграничной миссии "добровольцы" не получают от государства ни привилегий, ни защиты.

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“Фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях”, - процитировал обращение российских ветеранов Шабаев.

По его словам, несколько российских "добровольцев" будут готовы свидетельствовать в МУС, если им будет предоставлена защита.

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В Кремле и Министерстве обороны РФ пока никак не прокомментировали информацию об обращении российских ветеранов-наемников. У прокурора Бенсуда ответили, что не могут прокомментировать обращение.

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