Российские тролли ведут пропаганду среди британских подростков - The Times

Российские интернет-тролли используют фейковые посты со знаменитостями для пропаганды среди британских подростков, сообщает The Times.
По данным издания, тайная пропагандистская кампания Кремля имела целью "посеять смуту" в молодом обществе Запада.
The Times указывает, что российские интернет-тролли позиционировались как поклонники Гарри Поттера и использовали фото знаменитостей, таких как актриса Эмма Уотсон, для привлечения подростков в социальных сетях.
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Тысячи молодых британцев были подписаны на финансируемый Кремлем YouTube-канал Блю Питер российской пропаганды (the Blue Peter of Russian propaganda), который пытался создать путаницу относительно отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Масштабы российской кампании по дезинформации были разоблачены после анализа более трех миллионов твитов и других сообщений в социальных сетях, собранных американскими исследователями.
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