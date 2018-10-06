Российские тролли ведут пропаганду среди британских подростков - The Times

Российские интернет-тролли используют фейковые посты со знаменитостями для пропаганды среди британских подростков, сообщает The Times.

По данным издания, тайная пропагандистская кампания Кремля имела целью "посеять смуту" в молодом обществе Запада.

The Times указывает, что российские интернет-тролли позиционировались как поклонники Гарри Поттера и использовали фото знаменитостей, таких как актриса Эмма Уотсон, для привлечения подростков в социальных сетях.

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Тысячи молодых британцев были подписаны на финансируемый Кремлем YouTube-канал Блю Питер российской пропаганды (the Blue Peter of Russian propaganda), который пытался создать путаницу относительно отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Масштабы российской кампании по дезинформации были разоблачены после анализа более трех миллионов твитов и других сообщений в социальных сетях, собранных американскими исследователями.