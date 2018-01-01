Российские тюремщики заявили об удовлетворительном состоянии Сенцова и его выписке из медчасти Сегодня, 13:43 11 Цей матеріал також доступний українською Олег Сенцов Фото: 89.fsin.su

Российские тюремщики заявили об отсутствии у украинского режиссера Олега Сенцова серьезных проблем со здоровьем из-за длительной голодовки и сообщили о его переводе из медчасти колонии в отряд.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу утверждает, что у украинского режиссера Сенцова нет серьезных проблем со здоровьем.

"По результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается. В соответствии с рекомендациями лечащего врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания. При этом контроль за состоянием его здоровья будет продолжен согласно указаниям врачей-специалистов гражданского здравоохранения", - цитирует пресс-релиз агентство Интерфакс.

В российском ведомстве не уточнили причин, по которым Сенцову не выдают поступившую в ноябре посылку с одеждой и продуктами.

Ранее адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе заявил, что у Сенцова после голодовки обнаружено органическое поражение сердца, печени и почек.