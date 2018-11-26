Российские Су-24 с ракетами пролетели над кораблем ВМС Бельгии в Балтийском море

Российские бомбардировщики Су-24 трижды пролетели на малой высоте над бельгийским кораблем Godetia, входящим в состав подводного флота НАТО, во время учений в Балтийском море.

Как сообщает бельгийское издание VRT, инцидент произошел утром 22 ноября во время командных учений НАТО по противовоздушной обороне.

Капитан бельгийского корабля отдал приказ приостановить учения, поскольку любое действие могло привести к серьезной эскалации. "Я не хотел бы быть тем человеком, который развязал бы третью мировую войну", - заявил капитан.

В это время шведские истребители, которые участвовали в учениях, вышли на перехват российских военных самолетов.

По предварительным данным, российские самолеты имели боевое вооружение. Ракеты можно увидеть на фотографии рядом с топливными баками.

Смотрите также Истребители НАТО три раза поднимались для перехвата российских самолетов над Балтийским морем

Капитан бельгийского фрегата Louise Marie, флагмана корабельной группы НАТО, заявил, что российские военные в последнее время действуют более настойчиво: "Это происходит все более чаще. Мы видим, что русские утверждают жесткую позицию по отношению к нашим подразделениям. Мы только начали к этому привыкать, и должны быть осторожны, чтобы избежать недоразумений, несчастных случаев и чего-то хуже".